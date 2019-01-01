بدء عمل اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى

جهينة نيوز:

بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اليوم أولى جلساتها في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وذكرت سانا أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي ستكون مغلقة أمام الإعلام.

وكانت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والاجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.