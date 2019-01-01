لاتسيو يتخلص من لعنة ميلان بفوز متأخر ويتقدم للمربع الذهبي في الدوري الايطالي

جهينة نيوز:

حقق لاتسيو فوزه الأول خارج أرضه على ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 30 عاما ليتقدم إلى المركز الرابع بانتصاره 2-1 في استاد سان سيرو يوم امس الأحد.

وأحرز تشيرو إيموبيلي هدفه المئة مع فريق العاصمة الإيطالية في الشوط الأول بضربة رأس لكن صاحب الأرض أدرك التعادل عن طريق باستوس لاعب لاتسيو الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

وحسم خواكين كوريا فوز لاتسيو قبل ست دقائق من النهاية ليعزز مسيرة الفريق الزائر الخالية من الهزائم إلى ست مباريات ويتقدم إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة متساويا مع أتلانتا وكالياري.

وقال سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو لمحطة سكاي سبورت إيطاليا ”فزنا بمباراة مهمة، وأعتقد عن استحقاق، ضد فريق قدم في رأيي أداء جيدا، لكن لاتسيو لعب جيدا جدا وفعل كل شيء من أجل الفوز“.

وأضاف ”لا يزال من المبكر جدا الحديث عن الجدول بعد 11 مباراة، لكننا نحافظ على ثبات مستوانا ونتائجنا“.

وحصد ستيفانو بيولي أربع نقاط في مبارياته الأربع الأولى كمدرب لميلان بعد تعيينه خلفا لماركو جيامباولو في تشرين الأول.

ويحتل ميلان المركز 11 برصيد 13 نقطة بعد فوزه مرتين فقط في آخر ثماني مباريات، لكن المدرب لا يزال واثقا في أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال بيولي ”بالطبع كان الفوز مهما من أجل الترتيب وموقفنا في الدوري، لكن الأداء كان جيدا الليلة ”قمنا ببعض المخاطرات من أجل التسبب في خطورة لمنافسنا وكنا ندا لهم في جميع الجوانب، وأعتقد أننا في الطريق الصحيح الآن“.

وأضاف ”كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نواصل التطور طيلة الوقت. رأيت فريقا بذل جهدا كبيرا لمدة 95 دقيقة. لم أشاهد فريقا يعاني أو يشعر بالخوف“.

ودبت الحياة في المباراة في منتصف الشوط الأول عندما سدد إيموبيلي في العارضة قبل أن يتصدى الحارس توماس ستراكوشا لتسديدة سامو كاستييخو القوية.

وتقدم لاتسيو عندما حول إيموبيلي، متصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي، تمريرة مانويل لاتساري العرضية برأسه في الشباك محرزا هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.

واحتاج ميلان إلى ثلاث دقائق فقط ليتعادل عندما حول باستوس مدافع لاتسيو كرة عرضية بصدره إلى شباك فريقه.

واختفت الفرص في الشوط الثاني مع ظهور الإرهاق على الفريقين اللذين خاض كل منهما ثلاث مباريات في غضون أسبوع واحد.

لكن لاتسيو نجح في التسجيل عندما مرر لويس ألبرتو داخل المنطقة إلى كوريا الذي سدد في سقف المرمى.