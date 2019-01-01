البدء بتأهيل 50 محلاً تجارياً في أسواق حمص القديمة

جهينة نيوز:

بدأ مجلس مدينة حمص بالتعاون مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس دائرة العلاقات المسكونية والتنمية تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل 50 محلاً في أسواق حمص القديمة.

وبين المهندس محمد رسمي السباعي عضو لجنة تفعيل الأسواق الأثرية بحمص أنه سيتم تأهيل 25 محلاً تجارياً في سوقي الحسبة والناعورة إضافة إلى 25 محلاً آخر ضمن أحياء منطقة حمص القديمة بهدف دعم الحركة التجارية في الأسواق وتشجيع أصحاب المحلات للعودة إلى العمل.

ولفت السباعي لصحيفة الثورة إلى أن عمليات تأهيل المحلات المذكورة ستنتهي خلال الشهر القادم وتشمل تركيب رفوف وبلاط وإنارة وأغلاق بقيمة 500 ألف ليرة لكل محل، وتتم بالتزامن مع تأهيل الأرصفة والإنارة والشوارع في السوق، لافتاً إلى أن عدد المحال التجارية التي تفتقر لأغلاق في سوق مركز المدينة حوالي 647 محلاً.

واشار السباعي إلى أن حركة السوق تشهد انتعاشاً ملحوظاً بعد تأهيل السوق المسقوف وبعض أسواق مركز المدينة، علماً أن عدد المحلات الموجودة قبل الأزمة 2657 محلاً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة تنمية محلية لدعم مشروع العودة إلى الأسواق تضم ممثلين عن تجار أسواق حمص الأثرية، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق مع لجنة تفعيل الأسواق الأثرية لمجلس مدينة حمص ومع مكتب لجان الأحياء في المجلس لوضع خطوات عمل مشتركة ومتابعة كل ما يلزم لتفعيل العودة إلى الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ.