أبراج الاثنين 4 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٢/ ١: شخصية عاطفية وقوية يحتاج التشجيع والتقدير، أوقاته مهمة، لديه خوف من المشاعر العميقة، لديه فصاحة لسان، يتجمع حوله الآخرون، هواية التعبير عنده تجلب له النجاح والسعادة، خطط ابداعية ومكاسب علاوات وللبعض اختيار عشوائي، انتبه وحافظ على واقعيتك وفكر بوضعك الحالي، الحياة الاسرية في طريقها لك، مشاكل مهتلفة بحاجة للحل، اذا وضعك يسمح ارتباط او عتبة جديدة.

الحمل: نهار جيد ومميز يعطيك قوة وقدرة على أفكار غير عادية، عجل واستغل المناخ لانه مناسب للانطلاق لفكرة جديدة مع محيطك لتتلقى مساعدات وكلمات إعجاب، وسط مرح أو احتفال او دعوة، اليوم تحل ألغاز مع الأصدقاء قضايا إنسانية، احسب امورك جيدا، تطرح امور باهرة وجديدة، لا تبعثر طاقاتك، وقوتك بمواضيع سخيفة، نهارك جيد.

الثور: تنجز عمل تفخر فيه وتكون محط أنظار او تحتاج لصبر وتروي وحكمة في كل خطواتك حتى لا تضيع سدى، تسير أمورك بشكل أفضل ابتعد عن فكرة التأجيل وانه كل أشغالك بالوقت المخصص، اثبت جدارتك حتى تتواصل وتعمل طريق تصاعدي لكن كن حذرا بالانزلاق الغرامي، كن اكثر حركة وتواصل، الفلك يؤازرك بالمساعي والجهود، تفرح لانفراج بسبب تعاون مع المحيط.

الجوزاء: نشيط وحيوي لمواكبة كل ما تقوم به من فعاليات ما يزيدك خبرة ومهارة، كن صاحيا ومتفهما لما يجري من لقاءات واتصالات والسفريات، نهار غير عادي لا تقف ساكنا تحرك بكل ما عندك من إمكانية حتى يساعدك الحظ على ان تجد حلا لتعويض وتستعيد موقعك، رتب امورك بسبب وجود حركة، تتحول اموالك الى عهدتك وتكثر الاعباء ويتعدل جدول الاعمال بسبب الانشغالات.

السرطان: تتجه للروتين بشكل غير عادي وتشعر بعدم القدرة على ضبط الحسابات المالية، من الضروري أن تؤسس وتعيد ميزانيتك لتنتهي من قسط أو قرض لا تبدأ بمشاريع جديدة بسبب احتمال تطرأ تغييرات تثير غضبك على أي حال ادرس كل خطواتك من بدايتها لنهايتها وحاول ان تسمع وتصغي لآراء الآخرين، وليكن عندك امل وابتعد عن الضغوطات النفسية وحاول الاسترخاء، تغير موقع وتحكي بقصة قديمة

الاسد: تركز على الشراكة شراكة عمل أو عاطفة، أنت بحاجة لتوازن وقدرة حكيمة لضبط دفة الأحداث، احتمال مطبات إذا تسرعت واتجاهات إيجابية إذا ترويت بسبب احتمال ظهور قضايا دون موعد تضع نفسك في وضع مجابهة وكي لا تظهر بمظهر مشاكس، مطلوب منك المعالجة بهدوء وتقرب من الشركاء

العذراء: نهار مناسب لخطوات حساسة لتباشر بإنهاء أي أعمال متراكمة التي أجلتها سابقا، لا تتكاسل حاول التبكير إلى عملك واطلب مساعدة وبإمكانك تنظيم وقتك ولن تجد وقتا للاستراحة وقد لا تتناول طعامك، انتبه لا تتردد بأخذ استراحة وانتبه لصحتك

الميزان: نهارك إيجابي ويبدأ نهارك بالتحسن السريع وترى الأمور من منظار أبيض وتستطيع تخصيص جلسة حوار وتكون مسالم ومفاوض بعيدا عن التسرع، نهارك مفتوح لتعبر عن عواطفك بشكل جذاب وتمارس هواية جديدة وتعيد إحياء الاتصالات لتحصل على فرصة وللبعض اهتمام بأولاد، عدل جدل أعمالك لأن نهارك محظوظ

العقرب: نهارك متقلب على الصعيد العائلي، حاول ان تبقى بعيدا عن الغيرة العائلية احتمال تصل نتائج وخيبة امل، حصن نفسك بالهدوء حتى تحدد نقاط التوتر وتجد حلا وسط لتريح نفسك، لا تهمل أحبتك واذا ظهرت هموم طارئة كن ناضجا لا تلعب على الكلام لان العائلة تدعمك دون شروط، للبعض مشغول بأمور عقارية او نقل بيت أو بعض التصليحات والأعطال

القوس: نهارك جميل موعود بحظوظ ولقاءات شيقة تتمتع بسرعة التخلص من أمر صعب، حضر نفسك فتبدو قادراً على محاصرة المواضيع بعدة اتجاهات، سفرة قصيرة واتصال مهم يظهر لقاءات طارئة مع أخوة وجيران، نهار جيد للطلاب، مقابلة او دراسة.

الجدي: تبدأ مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به، قلق بشأن قسط مستحق أو ملتزم بقضية على صعيد مادي، قد تكون كريم بسبب معالجة أمورك المالية، لا تذهب للاوهام بعيدا افتح ذهنك وللبعض يتلقون مبلغا من المال غير متوقع يوصلك إلى وفرصة للدخل المادي، تقتحم لحظات انشغالك بالمشاكل الخاصة

الدلو: نشاط، القمر يزورك، ينظم نشاطك الذي افتقدته، تبدأ بسياسة جديدة وتعيش نجومية حتى تعدل الكثير من الامور لكن يطلب منك ان تضبط امورك وتحركها بالوقت المناسب، انسجام مع الأحبة وتزول الحواجز الوهمية المزعجة وقد تطرأ تغيرات على كل الاصعدة وتفتح صفحات جيدة لان القمر ببرجك.

الحوت: لا يخلو نهارك من مواجهات صعبة، الأفضل ان تتبع سياسة الهدوء والمرونة بأحداث هذا النهار، عليك بالحذر والتروي لانه نهارك ضعيف الحجة الفلك ينصحك بالتأجيل، فرصتك غير مضمونة فقد تظهر فجأة مواقف من الآخرين باتجاه يعاكس مخططاتك ويحمل لك فقدان او نسيان أغراض او كتاب، انتبه لصحتك، الغد أفضل.