المصرف التجاري يعلن عن قرض تمويل بناء متعدد الطوابق

جهينة نيوز:

أعلن المصرف التجاري السوري اليوم عن قرض تمويل بناء متعدد الطوابق “وحدات سكنية”.

وأوضح المصرف في إعلانه أن القرض يتيح فرصة التمويل لإنشاء بناء متعدد الطوابق على أرض معدة للبناء حيث يمول المصرف 50 بالمئة من قيمة المشروع.

وبين المصرف أن مدة القرض لا تتجاوز الـ3 سنوات ويسدد على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية ويحق الاقتراض لـ مالك الأرض “دون اشتراط أن يكون تاجراً أو مقاولاً” ولتاجر أو مقاول يرتبط مع مالك الأرض بعقد مقاولات مثبت لدى الكاتب بالعدل.

كما أوضح المصرف أنه في حال كان المشروع أرضا معدة للبناء يتم استجرار 40 بالمئة من القرض شريحة أولى عند الانتهاء من الأساسات والقبو بعد قرار المنح و30 بالمئة شريحة ثانية عند الانتهاء من الطابق الثاني فني و30 بالمئة شريحة ثالثة عند الانتهاء من الطابق الأخير الإكساء الخارجي أما في حال كان المشروع منفذا بشكل جزئي يستجر القرض وفق 50 بالمئة من قيمة الأعمال المنجزة بعد صدور قرار المنح و50 بالمئة عند الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل.