الدفاع الروسية: استهداف قافلة عسكرية أمريكية بسوريا من منطقة سيطرة المسلحين الموالين لتركيا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، عن تعرض قافلة عسكرية للقوات الأمريكية شمال شرق سوريا لاستهداف من أراض تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وقالت وزارة الفاع الروسية، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "تم الحصول على معلومات عبر قناة فض الاشتباكات مع الجانب الأمريكي تفيد باستهداف قافلة عسكريين أمريكيين، يوم 3 نوفمبر، كانت تسير في طريق إم 4 باتجاه الحدود مع العراق، على بعد 6 كيلومترات غربي بلدة تل تمر".

وأوضحت الوزارة أن القصف نفذ من "أراض يسيطر عليها مسلحون موالون لتركيا "، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "سانا" ، بمقتل عضو في فريق طبي أمريكي من تايلاند جراء "عدوان تركي" على قرية الرشيدية في ريف تل تمر شمال شرق سوريا.