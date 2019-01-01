نتنياهو يقول انه كيانه يعيش مرحلة حساسة و الاوضاع قابلة للانفجار على اكثر من جبهة

الأحد, 3 تشرين الثاني 2019 الساعة 23:13 | سياسة, عالمي

نتنياهو يقول انه كيانه يعيش مرحلة حساسة و الاوضاع قابلة للانفجار على اكثر من جبهة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يعيش مرحلة حساسة من الناحية الأمنية، مؤكدا أن الأوضاع قابلة للإنفجار على أكثر جبهة.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي نشرت على صفحته الرسمية على "فيسبوك"" نعيش حاليا فترة حساسة جدا أمنيا وقابلة للانفجار على أكثر من ساحة شرقا وشمالا وجنوبا.

وأضاف: "أجريت في مقر وزارة الحرب بتل أبيب مباشرة بعد إطلاق الصواريخ على غلاف غزة مشاورات أمنية حضرها قادة المؤسسة الأمنية... أوعزت بضرب سلسلة من الأهداف كان يجب أن نهاجمها ولذا ضربها سلاح الجو وكنتم قد شهدتم شراسة الضربات"


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