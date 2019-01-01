العدو الاسرائيلي يمدد إعتقال المناضلة خالدة جرار

الأحد, 3 تشرين الثاني 2019 الساعة 21:10 | سياسة, محلي

العدو الاسرائيلي يمدد إعتقال المناضلة خالدة جرار

جهينة نيوز:

ذكر نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الأحد، بان محكمة الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال النائب والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار .

و كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي إعتقلت النائب جرار فجر الخميس الماضي في منطقة الإرسال وسط رام الله.

واعتقلت المناضلة خالدة جرار عامي 2015 و2017، وكانت تشغل رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، واتهمها الاحتلال بالنشاط السياسي لصالح الجبهة الشعبية، وخضعت للاعتقال الإداري المتجدد طيلة فترات اعتقالها.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حملت الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي المسؤولية الكاملة عن حياة النائب خالدة جرار وجميع الأسرى والمعتقلين، مؤكدة ان الاعتقالات لن تكسر إرادة قيادة وعناصر الجبهة الشعبية.


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