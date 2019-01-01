جهينة نيوز:

أضرار الشخير والأمراضالتي قد يدل عليها

أضرار الشخير والأمراض التي قد يدل عليها

اكتشف باحثون أوروبيون أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد بين النساء اللائي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم. أحد أعراضه الرئيسية هو استمرار الشخير الحاد. ويعتقد أنه يسبب نقص التأكسج – وهي حالة خطيرة إلى حد ما للجسم.

الشخير يوقف الأكسجين:

اعتاد الناس على الضحك على الشخير وعادة ما لا يولون اهتماما لذلك. من النادر جدًا الذهاب إلى الطبيب بسبب الشخير. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يشير الشخير المنتظم إلى مشاكل صحية خطيرة وفي بعض الحالات يسببها.

في السنوات الأخيرة، تم تجميع المزيد من البيانات حول وجود صلة محتملة بين السرطان وانقطاع التنفس أثناء النوم – وهو اضطراب شائع للغاية يتوقف فيه التنفس لعشرات المرات في الليلة. في الواقع، الشخص يخنق. عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأكسجين، يستيقظ، ويسحب الهواء بعمق، وبعدها يصدر صوت الشخير.

نتائج البحوث متناقضة، هناك القليل من المعلومات الموثوقة. جميع التفسيرات حول كيف أن توقف التنفس أثناء النوم يؤدي إلى أورام خبيثة هي افتراضية بحتة.

حلل العلماء في جامعة أرسطو في سالونيك قاعدة البيانات الأوروبية لانقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يحتوي على معلومات حول عشرات الآلاف من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. 388 منهم مصابين بالأورام الخبيثة: 1.7 في المئة من الرجال و 2.8 في المئة من النساء.

وبحثوا علاقته مع العادات السيئة. التدخين، بالطبع، جاء في المقام الأول. وتبين أنه يوجد علاقة بين التدخين وتوقف التنفس أثناء النوم. علاوة على ذلك، كان خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء أعلى قليلاً منه لدى الرجال.

زيادة العبء على القلب:

الشخير يسبب ضعف قوة عضلات الجهاز التنفسي العلوي. أظهر الباحثون في جامعة أوميو (السويد) أن الاهتزاز المستمر أثناء الشخير يدمر الألياف العصبية والعضلية في البلعوم الأنفي.

علاوة على ذلك، يحاول الجسم علاج الضرر الناجم عن الشخير، ولكن ليس لديه وقت بسبب التهيج المستمر. وهذا يؤدي إلى تفاقم الحالة.

يدل الشخير أيضًا إلى مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية – وربما يسببها. بعد فحص 2021 استبيان لسكان مدينة تون أوف إهيمه، وجد العلماء اليابانيون أن أولئك الذين يشخرون ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع معرضون لارتفاع ضغط الدم أكثر من أولئك الذين لا يشخرون على الإطلاق.

وفقًا لبنك المملكة المتحدة الحيوي، تظهر عند أولئك الذين يشخرون في النوم علامات زيادة الضغط على القلب. خاصة لدى النساء.

قال علماء من فنلندا والسويد إن الشخير يحتاج إلى علاج، لكن في بعض الأحيان يجب زيادة الحركة لتقليل خطر الإصابة به. بعد قراءة استبيانات 4851 من النساء البالغات، تبين أنه باستثناء عوامل التدخين، وزيادة الوزن، أن للشخير علاقة بالنشاط البدني، كلما قل النشاط البدني كلما زادت مشاكل الشخير.

سبوتنك