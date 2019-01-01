تراجع البورصة السعودية مع إعلان طرح أرامكو

جهينة نيوز:

تراجعت البورصة السعودية بنسبة نحو 2% الأحد عقب اعلان شركة أرامكو أنها تنوي بيع عدد لم تحدده من الأسهم في سوق المال المحلية في الرياض. بينما حذر محللون من مخاطر ذلك. كونه قد “يثقل” على سوق الأسهم.

وفقدت البورصة المحلية 1.99% لتتراجع إلى 7.590.33 نقطة خلال الجلسة. ورأت أيلين والد. التي وضعت كتابا عن السعودية. أن طرح أرامكو في السوق المحلية بدون أي خطط لطرحها دوليا يعد أمرا خطرا لأنه “قد يثقل تماما” على السوق المحلية.

وحذرت والد من أنه “في حال تراجعت أسعار النفط أو تراجعت أسهم أرامكو. فإنها جزء كبير من تداول. ما قد يؤدي إلى سقوط سوق الاسهم بأكملها”.

والاكتتاب العام في ارامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد المسمى “رؤية 2030”.

وذكرت بلومبرغ نيوز أن أغنى العائلات السعودية. التي احتجز عدد من أفرادها في حملة الريتز كارلتون بسبب الفساد عام 2017. تعرضت لضغوط للالتزام بتقديم مبالغ كبيرة.

وبحسب والد فإن “الضغط على الأثرياء السعوديين. الذين احتجز كثير منهم في الريتز. للاستثمار في الاكتتاب العام لأرامكو والتمسك بالأسهم هو عبارة عن إكراه”.

وتراجع مؤشر السوق المالية السعودية الرئيسي (تاسي) 4% في تشرين الأول/اكتوبر الماضي عندما قرر المستثمرون بيع أصولهم لتأمين النقد اللازم للاكتتاب العام لأرامكو.

ويحذر محللون من أن الطرح الأولي الضخم قد يؤدي إلى سحب الأموال من الاقتصاد السعودي والتي يمكن استخدامها لتنويع الاقتصاد.