تقنية تحول النفايات البلاستيكية إلى مواد تجميل

جهينة نيوز:

كشفت دراسة جديدة أن النفايات البلاستيكية يمكن تحويلها إلى مواد تشحيم ومستحضرات تجميل، لتساعد الطريقة الجديدة في الحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية، وتساهم في بناء اقتصاد يعتمد إعادة تدوير المخلفات.

وقال البروفيسور كينيث بوبيلميير، مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة: "يسعدنا إعلان اكتشاف هذه التقنية الجديدة التي ستساعدنا في حل مشكلة تراكم النفايات البلاستيكية".

وأضاف "للنتائج التي توصلنا إليها آثار كبرى في تطوير مستقبل يمكننا من خلاله الاستمرار في الاستفادة من المواد البلاستيكية، بطريقة مستدامة وأقل ضرراً على البيئة وصحة الإنسان"

من جهته، قال الدكتور ماسيميليانو ديلفيرو: "سعينا لاسترداد الطاقة العالية التي تجمع الروابط الكربونية في البلاستيك معاً، بتحويل جزيئات البولي إيثيلين إلى منتجات تجارية ذات قيمة مضافة".

ووفقاً للباحثين فإن إخضاع جزيئات البولي إيثيلين إلى حرارة وضغط معتدلين يمكن أن يقسم روابط الكربون البلاستيكية ويحولها إلى سوائل عالية الجودة، لاستخدامها في منتجات مثل زيت المحركات، ومواد التشحيم، والشمع، والمنظفات، ومستحضرات التجميل.

ويأمل الباحثون أن يؤدي ذلك إلى الحصول على منتجات عالية الجودة، وأكثر فائدة من المواد الأخرى المتاحة تجارياً، حسب ما نقلت ميرور أونلاين البريطانية