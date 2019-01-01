وحدات الجيش المتقدمة من محور الرقة تلتقي الوحدات المتقدمة من محور الحسكة لمواجهة العدوان التركي

جهينة نيوز:

دخلت تعزيزات للجيش العربي السوري بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالي الشرقي في حين توجهت وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية.

وقالت وكالة سانا إن وحدات الجيش العربي السوري المتقدمة من محور الرقة التقت مع وحدات الجيش المتقدمة من محور الحسكة لمواجهة العدوان التركي.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة أن وحدات الجيش اعادت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال التركي أدخلت تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية من محور قريتي جان تمر و المطلة بريف رأس العين وأقامت تحصينات في المناطق التي احتلتها.