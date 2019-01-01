نجمة الصبح فيلم سوري يحقق التانيت الذهبي للجمهور في ختام أيام قرطاج السينمائية

جهينة نيوز:

اختتمت أعمال الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية( دورة نجيب عياد ) وسط حضور رسمي وفني كبير شارك به فنانون ومبدعون عالميون وعرب ،

وفاز الفيلم السوري) نجمة الصبح) من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج جود سعيد ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل متنافسا مع العديد من الافلام العربية والعالمية، وقد نال على منصة التتويج جائزة التانيت الذهبي للجمهور ، وهي إحدى الجوائز التي حققها في الدورة الماضية جود سعيد عن فيلمه مسافرو الحرب مع ثلاثة جوائز إضافية

وصرح مخرج الفيلم جود سعيد لــ" آفاق سينمائية" بأن نجمة الصبح" في عرضه الأول في أيام قرطاج السينمائية ، مشاركة تحمل أكثر من معنى بالنسبة لي ، الأول للأسف أنها أتت بعد وفاة نجيب عياد و الذي كان وراء اختيار الفيلم إضافة لباقي أعضاء لجنة الإختيار الآخرين ، لكن نجيب تابع الفيلم بشكل خاص أثناء مراحل صنعه ، المعنى الآخر أنها المشاركة الثالثة على التوالي بعد " مطر حمص" و "مسافرو الحرب" ، و الأهم أن هذه المشاركة تأتي بعد أن حزنا العام الفائت على أربعة جوائز في أيام قرطاج السينمائية مما سيصعب مهمة " نجمة الصبح " أولا أمام الجمهور و ثانيا أمام لجنة التحكيم ، إذ أنه من الطبيعي أن تتم المقارنة مع الفيلمين السابقين ، وبالطبع لا يعني ذلك أن أحدهم أفضل من الآخر و لكن هذه طبيعة الجمهور و هذا حق لهم ، أيضا ً سيصعب من حضوره سينمائياً كون الدورة الحالية تضم أفلاما حققت منجزاً سينمائيا ً و حضوراً قبل مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

أعتز بأن الأفلام التي نصنعها تستطيع النفاذ حالياً إلى أهم المهرجانات العربية و هذا يشكل نوع من الحافز في قادم الأيام أن تحقق أيضاً لدى الجمهور السوري حضوراً كما حققته في المهرجانات