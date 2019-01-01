إمرأة تسعينية تترك 1.8 مليون دولار في وصيتها لقرية أحبتها

جهينة نيوز:

تركت تسعينية بريطانية 1.3 مليون جنيه استرليني (1.8 مليون دولار) للقرية التي أحبتها، ومن المقرر أن يساعد هذا المبلغ الآلاف من السكان.

توفيت أودري كوزي (91 عاماً) من كوتنجهام شري مدينة يوركشاير في 6 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وتم إطلاق صندوق جديد باسمها، لمساعدة مجموعات الفنون المسرحية والجمعيات الخيرية والمدارس والمؤسسات الاجتماعية في منطقتها.

وأبدت أودري رغبتها في أن يتم استخدام جزء كبير من أراضيها لأسباب خيرية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت بولين ليندوب، مديرة شركة أودري العقارية "لم أدهش من كرم أودري بترك هذا المبلغ الكبير من المال لاستثماره في أسباب خيرية في جميع أنحاء المنطقة، لأن ذلك كان من طبيعتها".

وأضافت "لقد كان تحدياً هائلاً في البداية، مع العلم أنني كنت أحتاج إلى لعب دور في شيء مهم للغاية، لكنني أيضاً شعرت بالفخر والإثارة بشكل لا يصدق".

وتركت أودري العديد من التبرعات لجمعيات خيرية محددة، وستعمل ليندوب مع أعضاء آخرين في الصندوق لإدارة المؤسسة الخيرية.

وقال أندرو باربر، الرئيس التنفيذي لشركة هاي سمايل "سيستمر إرث أودري في مساعدة الآلاف من الناس لسنوات عديدة قادمة، مما يحسن المجتمع المحلي ويلهم الموهوبين ويستثمر في تلك المنظمات التي توفر منصات للأفراد والمجتمعات للتألق