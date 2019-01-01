سمية الخشاب.. حكم بالسجن منعها من رفع دعوى النفقة

جهينة نيوز:

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها أوكلت محاميها بإقامة دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد، للمطالبة بحقوقها الشرعية منه عن فترة زواجهما قبل خطوة انفصالهما.

وأضافت الخشاب، لمواقع صحفية أنها كانت تعتزم التنازل عن تلك الحقوق، إلا أن حكم حبسها لمدة 3 أعوام في واقعة تحرير شيك بدون رصيد، وهي الدعوى التي أقامها سعد دون علمها رغم اتفاقهما على تسديدها المبلغ عقب عودتها من أسبانيا جعلتها تتراجع عن قرارها، بحسب قولها.

وأوضحت أنها طالبت محاميها بإقامة دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق بحكم أنها حقوق أصيلة لها، مشيرة إلى أن المحامي أقام معارضة للحكم الصادر بحقها، حيث أنها ستسدد المبلغ المدون في الشيك بالمحكمة