حنان ترك تعود للأضواء من جديد بعد الاعتزال

جهينة نيوز:

تعود الفنانة المصرية حنان ترك إلى الأضواء من جديد بعد سنوات من الاعتزال الفني.

وقررت "ترك" أن تتواصل مع جمهورها الخميس من كل أسبوع، عبر قناتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وذلك ابتداء من الخميس 7 تشرين الثاني.

وكتبت حنان ترك: "سأكون معكم كل يوم خميس من أول الخميس المقبل من الساعه 7 إلى الساعه 8 ونصف مساء على الهواء مباشرة، للإجابة على كل أسئلتكم وسنشارك نصائح لبعض بإذن الله على قناة يوتيوب".

وطلبت حنان ترك من معجبيها بالاشتراك في قناتها على "يوتيوب"، لكي تصلهم إشعارات وقت ظهورها على الهواء مباشرة.

وكانت آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.

ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام الفنان نور الشريف، وأفلام "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة".