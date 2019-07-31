714 مليار ليرة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية

جهينة نيوز:

أكد مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال لـ«تشرين» أن حجم استثمارات المدن الصناعية السنوي في عدرا وحسياء والشيخ نجار بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 46 ملياراً و417 مليون ليرة وحجم استثماراتها التراكمي 714 ملياراً و111 مليون ليرة وبلغ مجموع المقاسم المخصصة السنوي 168 والتراكمي 9297، كما بلغ العدد السنوي للمنشآت المباشرة بالإنتاج 83 منشأة والعدد التراكمي لها 2409 منشآت، ووصل العدد السنوي للمنشآت المباشرة بالبناء 241 والعدد التراكمي 4019 منشأة، وتم إصدار أنظمة استثمار المناطق السكنية في المدن الصناعية (عدرا-حسياء-الشيخ نجار) والمباشرة بتنفيذ البنية التحتية لها وبناء السكن في عدرا، كما تم فتح باب الاكتتاب على مقاسم المنطقة السكنية في المدينة الصناعية في عدرا والبدء بمشروع السكن الوظيفي والعمالي وتجهيز الموقع بنسبة 70% وتم إنجاز 90% من دراسات مدينة المعارض.

وأشار بلال في تصريحات خاصة لـ«تشرين» إلى أنه تم إصدار نظام تنفيذ وإدارة واستثمار مدينة السيارات في الدوير والمباشرة بتجهيز الموقع العام وفتح باب الاكتتاب على المقاسم، وخصصت المدينة الصناعية في عدرا بإعانة مالية مقدارها مليار ليرة لدرء السيول عن المدينة وتأهيل البنى التحتية وإعانة مقدارها 875 مليوناً و340 ألف ليرة لاستكمال صيانة شبكة الصرف الصحي في القطاع الخامس، كما خُصصت المدينة الصناعية بالشيخ نجار أيضاً بإعانة مالية بلغت 625 مليون ليرة لاستكمال تأهيل محطة التحويل M1 الكهربائية وصيانة وإعادة تأهيل المحطة M4 وتم تأهيل منظومات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق المتضررة في المدن الصناعية ولاسيما الشيخ نجار.

وعن واقع المناطق الصناعية والحرفية أوضح بلال أنه تم تخصيص إعانة مالية مقدارها مليار ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في بعض المناطق الصناعية والحرفية المتضررة /درعا- العتيبة- القريتين- دير الزور– الشميطية– الميادين- حماة- السلمية- صوران/، وتم فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية (الدريكيش– الشيخ بدر– القرداحة– توسع حماة- الحلس…) وهي قيد التخصيص خلال شهر من تاريخه وتمت المشاركة بورشات عمل تدريبية في الوزارة والمحافظات لتعريف المجالس المحلية المنتخبة بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، مشيراً إلى أنه تم إعداد موازنة المناطق الصناعية والحرفية لعام 2020 ورصد اعتمادات بقيمة 3 مليارات لتمويل المناطق الصناعية والحرفية وصدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /51/ و تاريخ 31/7/2019 المتضمن تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن مقاسم الفئة الأولى في المناطق الصناعية المحدثة في كل من /صافيتا- الشيخ بدر- الدريكيش- القرداحة/ إلى 10% من قيمة المقسم وذلك بدلاً من ثلث قيمة المقسم المحددة بموجب المادة 15 من القرار رقم /66/م.و لعام 2018.

كما تم تقديم تسهيلات لصناعيي القابون تتضمن تخصيصهم بمقاسم في المدينة الصناعية في عدرا بدفعة أولى مؤجلة أربع سنوات وتقسيط الباقي على عشر سنوات /20/ قسطاً نصف سنوي يُستحق أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ الدفعة الأولى، إضافة إلى تخصيص مساهمات قدرها 1274,5 مليون ليرة لمتابعة وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في محافظات اللاذقية والسويداء والقنيطرة وطرطوس وحماة وحمص.