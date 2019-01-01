650 طناً الانتاج اليومي من الغاز المنزلي ويغطي 60 % من الحاجة

جهينة نيوز:

أكد مدير عام الشركة السورية للغاز المهندس علي الدربولي أن الإنتاج اليومي المحقق من الغاز الطبيعي يصل إلى 8, 17 مليون متر مكعب ينتج عنها حوالي 300 طن يومياً من الغاز المنزلي يغطي 50% من الاستهلاك المحلي يضاف إلى ذلك إنتاج مصفاتي حمص وبانياس ليصل بشكل كلي إلى 650 طن يومياً ويغطي 60 % من الاستهلاك المحلي.

وبين لصحيفة الثورة أنه تم العمل على تركيب العنفة الغازية وتشغيلها مع الضاغط في محطة غاز الريان بهدف الاستفادة من كامل كميات الغاز المتوفرة وبالضغظ التشكيلي للشبكة لتسليم الغاز إلى محطات التوليد الكهربائية من خلال الخبرات الوطنية المتوافرة إضافة لتنفيذ بعض التعديلات في المحطة والتي سمحت بإدخال الغاز وتحويل كمية 1,5 مليون متر مكعب من الغاز.

وأضاف إنه وبسبب الحصار الاقتصادي والحرب الممنهجه لاستهداف الاقتصاد الوطني قامت الشركة بتصنيع بعض القطع والمعدات محلياً بخبرات فنييها لزوم الصيانات اللازمة، وحل مشكلة الضواغط في المناطق المحررة وعليه تم تحقيق وفر بمليون دولار، كما تم تحقيق وفر نتيجة الصيانات التي نفذت في مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى لمراوح المبادلات لوحدة التبريد ومضخات الميتانول وصلت إلى 250مليون ليرة.

وتابع إنه تم تجهيز وحدة تثبيت المتكاثفات وتجهيز الوحدات الإنتاجية والعنفات والضواغط ووضعها بالخدمة، وتجهيز وحدة وضواغط التبريد ووحدة إنتاج الغاز حيث أصبحت الشركة تنتج حوالي 1 مليون متر مكعب غاز يومياً و1000 برميل من المتكاثفات وعشرة أطنان غاز منزلي.