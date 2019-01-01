يوفنتوس يحافظ على الصدارة بفوزه على تورينو 1-صفر

الأحد, 3 تشرين الثاني 2019 الساعة 09:41 | رياضة, كرة القدم

يوفنتوس يحافظ على الصدارة بفوزه على تورينو 1-صفر

جهينة نيوز:

حافظ يوفنتوس على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على جاره تورينو بهدف ماتياس دي ليخت في الشوط الثاني في مباراة قمة المدينة اليوم السبت.

ووضع المدافع الهولندي البالغ عمره 20 عاما الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في الشوط الثاني المتواضع.

وهز بريمر الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لتورينو لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

ويتصدر يوفنتوس، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 29 نقطة من 11 مباراة متقدما بنقطة على إنتر ميلان الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بولونيا في وقت سابق من اليوم


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا