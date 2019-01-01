مليار ليرة قيمة مشاريع الاتصالات الإنمائية الاستثمارية في ريف دمشق

جهينة نيوز:

كشف مدير اتصالات فرع ريف دمشق في الشركة السورية للاتصالات جمال القالش أن قيمة المشاريع الاستثمارية الإنمائية في الريف حوالي مليار ليرة.

ولفت في تصريح لـ«تشرين» إلى أن مراكز المليحة وحتيتة التركمان ودير العصافير وبيت جن مؤهلة من ناحية البناء وتُعَد المشاريع فيها لتنفيذ كوابل ضوئية ووضعها في الخدمة فيما بعد من دون تحديد وقت لإنجازها وتفعيلها.

وبيّن القالش أن مركز عدرا البلد يُجهَّز حالياً لمشروع خدمة «Fixed lte» الذي سيغطي مناطق (دوما، عدرا، الشيفونية، العبادة، العتيبة، باتجاه النشابية وحران والدير سلمان)، منوهاً بأن هذا المشروع سيبدأ خلال عام ٢٠٢٠ عند وصول التجهيزات لهذه الخدمة.

وأشار القالش إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإنمائية ٣٠ مشروعاً لكل من مراكز: عين الفيجة، أشرفية الوادي، التل، حرنة الغربية، الدريج، المشرفة، السبينة، بناء الكويتي، ٨ آذار، الكسوة تخديم منطقة النازحين، عدرا تخديم منطقة الدوير العسكرية، صيدنايا، يبرود، النبك، مساكن نجها، السيدة زينب، جديدة الشيباني، قدسيا، سعسع، عدرا الصناعية، صحنايا، جديدة عرطوز، جديدة يابوس، الزبداني، يبرود، رأس العين، قرى الأسد، دورين، السحل، قرى الأسد، ضاحية قدسيا، قلعة جندل، المليحة، دروشا، الهامة، حينة، حرستا وقرى الأسد، منوهاً بأن المشاريع لهذه المناطق متنوعة مثل تنفيذ توسيع وتأهيل شبكات رئيسية وفرعية، تمديد كوابل ضوئية واستبدال وتجديد الشبكات. وأشار القالش إلى أن إنجاز نسبة تركيب الهاتف الثابت في الريف منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث وصلت إلى ١٣٤٪ تبعاً إلى اعتبار أن ما نُفِّذ خلال هذه المدة أكبر مما خُطط له بحيث إن عدد التركيبات المخططة كانت «٣١٨٧٦» والمنفذة بلغت «٤٢٨٢٩»، مضيفاً: إن نسبة إنجاز تركيب «ADSL» منذ بداية العام إلى نهاية الربع الثالث وصلت إلى ١٢٦٪، بحيث كان المخطط تركيب «٢٧٨٠٧» بينما نُفِّذ «٣١٥٢٤».