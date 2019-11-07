شروط جديدة للتسجيل في التعليم المفتوح للعام 2019-2020!

جهينة نيوز:

يستمر التسجيل في مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق حتى 7/11/2019 ضمن سبعة مراكز متخصصة بحيث يستقبل كل مركز نوعا من الشهادات الثانوية، مع الاستمرار في التسجيل في برنامج الإعلام وقبول الشهادات الحديثة لمن أعمارهم فوق 24 سنة.

وبينت الدكتورة صفاء أوتاني نائب رئيس جامعة دمشق للتعليم المفتوح أن مجلس التعليم العالي لم يوافق على الاقتراح الذي تقدم به مجلس كلية الإعلام بتعليق التسجيل في البرنامج لعام واحد فقط، واستبدل هذا المقترح بشروط إضافية للتسجيل في البرنامج للعام الدراسي الحالي بحيث يكون الطالب حائزا على درجة لا تقل عن 70% في مادة اللغة العربية و65% في مادة اللغة الأجنبية.

وأشارت إلى استمرارية العمل بشرط مضي سنتين على حصول الطالب على الشهادة الثانوية للتسجيل في نظام التعليم المفتوح، إلا أنه يجوز قبول الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية للعام الحالي في المفاضلة في إحدى الحالتين: إذا تجاوز عمره 24 سنة، وإذا لم يسمح له معدله في الثانوية القبول في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو معهد تابع إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني،لافتة إلى ضرورة حصول الطالب على درجة لا تقل عن 70% في مادة اللغة الإنكليزية لمن يرغب بالدخول في برنامج الترجمة، دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية، وأن آلية القبول تتم وفقا لشرائح محددة بحيث يتم التفاضل على الشريحة الأعلى ونسبتها 50% لحملة الشهادات من عام 2007 إلى عام 2017 مع مراعاة القرارات الجديدة المتعلقة بالشهادات الحديثة. بينما يتم القبول بنسبة 35% لحملة الشهادة من 2000 إلى عام 2006، و15% لحملة الشهادات قبل عام 2000.

وأوضحت أوتاني أنه لا تغيير على شروط القبول بالنسبة للمعاقين حيث بقيت النسبة 5% في كل اختصاص من برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لذوي الشهداء حيث بقيت 15 طالبا في كل اختصاص من برامج التعليم المفتوح لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد على 35% من العسكريين المجندين والاحتياطيين ويشمل أيضا أبناء المفقودين وأزواجهم، وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70%.