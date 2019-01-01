بقرار من الكونجرس الامريكي قمع اعلامي امريكي جديد يستهدف قناة المنار

الأحد, 3 تشرين الثاني 2019 الساعة 01:44 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

بقرار من الكونجرس الامريكي قمع اعلامي امريكي جديد يستهدف قناة المنار

جهينة نيوز:

يستمر القمع الاعلامي الغربي ضد قناة المنار اللبنانية منذ ذات الدول التي إعلامها كان ولايزال الناطق الرسمي بإسم تنظيمات ارهابية و ناقل لبياناتها و اخبارها كتنظيم داعش الارهابي و تنظيم جبهة النصرة الارهابي.

و جديد القمع الاعلامي لقناة المنار اللبنانية التي منعت من البث على غالبية الاقمار الصناعية و تحذف حساباتها بشكل دائم على الفيسبوك و يوتوب هو حذف جميع حسابات قناة المنار و المقاومة من موقع تويتر الامريكي و بقرار من الكونجرس الامريكي.

وحظرت الشركة الامريكية، اليوم السبت، صفحة القناة الرئيسية والتي تبث باللغة العربية، باللإضافة إلى الصفحات التي تبث باللغة الفرنسة والإسبانية والإنجليزية و صفحات المقاومة و البرامج.

وأرسل أعضاء من الكنغرس الأمريكي، الشهر الماضي، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لتويتر، طالبوه من خلالها بإزالة حسابات ومحتويات "منظمات مناهضة للسياسة الامريكية و من بينها قناة المنار باللغة الإنجليزية، ابتداء من أول نوفمبر"، بحسب موقع "سكاي نيوز".

و يذكر ان كل القمع الاعلامي الذي تتعرض له قناة المنار ولاتزال صوت المقاومة و يتم متابعتها عبر موقع القناة على الانترنيت " http://www.almanar.com.lb" و عبر صفحة القناة على تلغرام" https://t.me/almanarnews" الروسي الغير خاضع لسلطات قمع الصحفيين و الاعلام في الولايات المتحدة الامريكية مع امكانية متابعتها على القمر الروسي .


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