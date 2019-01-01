أبراج الأحد 3 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٣/ ١١: حريص، طموح، ملهم، صبور، حذر، متحفز، يحب الاتكالية، يحب المناقشات والاسس الثابتة، لا يحب المخططات المتهورة، يمتاز بالاستقلالية والصلابة، قادر على وضع الخطط، يفرض النظام على من حوله، ربما الوقت ليس طيب حتى تختار الاشياء الجديدة او الانفصال على الروتين القديم من آخربن بخصوص امور تخص اتفاقيات وتجد لها حلا وعقود جديدة، احتمال تواجه تغييرات بالمزاج، تغييرات طفيفة، سفريات قصيرة، الوضع جيد في الأشهر القادمة.

الحمل: صداقاتك جيدة تشعر بالتقدير والثقة وتجد التشجيع، تلعب الصدفة دور مهم بحياتك حتى تحتل مكانة تليق فيك، تقوم بدعوة الاصدقاء وحماستك عالية، تحقق انحازات وامنية، مما يشجع على التعرف على وجه جديد او تلتقي بوجوه قديمة، لا تتردد بتلبية الدعوات.

الثور: قد تكون على موعد مع مسؤولية مهمة او تسمع خبر وتنزعج لوضع احد من محيطك، حاول الاستفادة من هذا النهار وهذا التحول الذي يجلب نجاحا، تحقق آمالك ومشاريعك بمساعدة مقربين، علاقاتك جيدة، احتمال اخبار عن اوضاع تتعرف على احد من ذوي السلطة، لا تعطي انطباع سيء، حافظ على هدوئك

الجوزاء: تأخذ قرارات خاصة تتحمل مسؤولية لا تحاول الابتعاد عن مشاكلك، حوارات ونقاشات مواعيد محددة بامكانك تصلح الاخطاء وترتب أوضاع من خلال اتصالات لاماكن بعيدة تلفت نظر وخاصة القمر ببرج الدلو تشعر بحاجة للسفر ومشاريع كبيرة، للبعض نجاح اجتماعي ومكانة مرموقة تقدير الآخرين الك تقوم بمبادرات تستفيد منها بفضل حيويتك، حركة وتواصل

السرطان: لا تتسرع بحسم موضوع مهم قبل التدقيق بالتفاصيل، تعالج مسألة دين أو قرض مصرفي، تقود أعمالك بوضوح، تزداد اهتماماتك بالاشياء الغامضة، تكون متسامح متفائل بالحياة، علاقتك مع العائلة والابناء حسنة، ناحية مالية استشفاء

الأسد: معاكسات من الصباح، مناسب للعلاقات الزوجية والعلاقات العائلية، تعمل مشكلة وتثير مواضيع حساسة، عالج امورك بهدوء حتى تعطي مسافات اطول، علاقات ذات طابع مؤقت وعرضي، تحصل على مبلغ مالي وتسترد دين، تبادل شركاء، تحتاج ممول

العذراء: تعاني من توتر عصبي شديد، تحب العمل أو تحب ان تدخل بتنويع لكن احترس من التعب، من الأفضل ان تكون معلم نفسك، لا تستسلم للخمول، حتى تلعب دور عملي بكر ألى عملك وتفادى أي تقصير وانتبه لغذائك.

الميزان: نشاط وحماس وفرح، تسمع خبر يخدم مصالحك، كن متيقظ وجاهز حتى تقتنص الفرصة وتكون اتصالات جيدة، تهتم بامور فنية وادبية، تهتم بامور الاولاد قد لا يفهموك او لا تفهمهم، التنقل والعمل عليك، يوم مهم لك

العقرب: انشغالات بامور بيتية بعض الشيء، توتر او هاتف عاجل يشغل بالك، او تقدم مساعدة مالية لاحد أفراد عائلتك، للبعض تغيير في محل اقامة، حل الامور بمنطق وموضوعية، تحقق أهدافك، تركز على امور البيت

القوس: نهار جيد للعلاقات اليومية والتنقلات، انطلاقة نحو أولويات قد تكون سفرة قصيرة او سفرة مهمة، لا تتردد بالمشاركة كن حاضر، اثبت وجودك واحترم المواعيد، حتى تستفسر عن أي أمر وخاصة الأخوة والأخوات علاقة جيدة بالاهتمام بأمور عائلية، تعزز علاقتك مع الأخوة والجيران أو رحلة قصيرة.

الجدي: تصادف نجاح مالي وتكون مندفع معنويا، تسمع اخبار سارة تخص عملك او اموالك او معاملاتك التجارية، تزيد من ذكاءك وارباحك، انتبه من المصروف احتمال تفرح لهدية، مبلغ من عمل اضافي او استرداد دين، تنتبه لصحتك.

الدلو: القمر ببرجك يمنحك نفسية الهدوء والطمأنينة، تتعرف على اصدقاء جدد تقف في وجه الصدمات والعقبات كالجبل الاشم، قدرتك على التأثير والتصميم، تاخذ قرار سليم وعندك الحافز للبراعة بكل شيء، تفضل اشياء، تفرض وجهة نظرك

الحوت: عقلك قابل للتكيف، لكن لا تدخل بالنقاشات ولا تعمل عمل جديد، حاول أن ترفه عن نفسك وتتجاوز المخاطر التي ليس لها اساس حتى لو الظرف صعب، بالعموم انتبه لصحتك من عرقلة، لا تتعهد باي شيء وانتبه لاغراضك ومفاتيحك