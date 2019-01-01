بغداد ترفض طلب اوروبي بنقل 13 ألف داعشي الى العراق

الأحد, 3 تشرين الثاني 2019 الساعة 00:09 | سياسة, عربي

بغداد ترفض طلب اوروبي بنقل 13 ألف داعشي الى العراق

جهينة نيوز:

كشف مصدر سياسي عراقي، يوم السبت، عن طرح مسؤولين أوروبيين نقل 13 ألف عنصر من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، الا ان بغداد رفضت الطرح.

وقال المصدر لـ RT إن "مسؤولين أوربيين زاروا العراق مؤخرا وطرحوا على المسؤولين العراقيين نقل هؤلاء من سوريا إلى العراق ومحاكمتهم، لكن بغداد رفضت".

وعن أسباب الرفض، أكد أن "العراق يقول إنه غير معني بمحاكمة من لم يرتكب الجرائم على أراضيه".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد في 10 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي أن جيش بلاده أبعد من سوريا اثنين من أخطر "الدواعش" من خلية عرفت باسم "بيتلز"، هما ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، حيث نقلا إلى العراق.

وينسب إلى خلية "بيتلز"، التي نالت هذا الاسم بسبب لهجة أفرادها البريطانية، مسؤولية تصفية 27 أسيرا، بينهم الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف

 


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