سرايا القدس: تهديدات الصهاينة لا تزيد الشعب الفلسطيني الا اصرارا على مواصلة الجهاد

جهينة نيوز:

أكدت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي) في فلسطين، مساء يوم السبت، أن تهديدات الصهاينة بشن حرب على قطاع غزة، لا تزيد الشعب الفلسطيني الا اصرارا على الثبات ومواصلة الجهاد ضد المحتل المتغطرس.

وفي بيانها الذي اصدرته مساء السبت، تعليقا على القصف الذي شنه الجيش الصهيوني فجر السبت على قطاع غزة، أكدت سرايا القدس أن "تهديدات قادة إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على الشعب ولا تزيده إلا إصرارا على الثبات ومواصلة حماية أبناء الشعب والجهاد ضد المحتل المتغطرس".

وشددت السرايا على "أنها ستبقى تدافع عن شعبها ما دام هناك عدوان، ولن تسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادلات جديدة"، مشيرة إلى أن "هذا العدو لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئنا، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه".

وأفادت بأنها تمتلك "مساحة كبيرة جدا للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدمت تل أبيب علي أي حماقة تمس بأبناء الشعب أو بقيادة المقاومة"، مشددة على ان من واجب المقاومة ان تدافع عن ابناء الشعب.