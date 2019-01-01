الحشد الشعبي يحذر من محاولة جهات مجهولة استغلال اسمه

جهينة نيوز:

أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، أن مواقفها الرسمية محصورة بما يصدر من مديرية الإعلام وما ينشر في الموقع الرسمي لها، مشيرةً إلى أنها لاحظت صدور مواقف وبيانات لـ"جهات مجهولة تربط نفسها بالحشد الشعبي وتدعي الانتماء له".

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "المواقف الرسمية للهيئة محصورة بما يصدر من مديرية الإعلام وما ينشر في الموقع الرسمي للحشد فحسب وما خلا ذلك لا يمثل الموقف الرسمي للهيئة"، مبينةً أن "تأكيدنا هذا يأتي بعد ملاحظة صدور مواقف وبيانات لجهات مجهولة تربط نفسها ب‍الحشد الشعبي وتدعي الانتماء له، مستغلة اسم الحشد".

وأكدت الهيئة، "تضامنها مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وإشادتها في الوقت نفسه باداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين وتوفير الحماية لأماكن التظاهرات، متابعةً: "ولا يفوتنا ختاما أن نؤكد بأن قوات الحشد الشعبي مستمرة بأداء واجبها في السواتر لمنع عودة داعش وحماية البلد من المخاطر الإرهابية التي تتربص به".