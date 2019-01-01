ايران تصادق على منع استيراد البضائع التي ينتج مثيلها في الداخل

جهينة نيوز:

صادق المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، على منع استيراد البضائع التي يمكن انتاجها في الداخل وتلبي الحاجة في الاسواق الداخلية.

وخلال اجتماعه الواحد والاربعين والذي حضره رؤساء السلطات الثلاث والاعضاء، صادق المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في ايران على منع استيراد البضائع التي توجد امكانية انتاجها في الداخل وتلبي الحاجة في الاسواق الداخلية.

ويأتي هذا الاجراء لدعم المنتجين المحليين وزيادة فرص العمل.

وتم كذلك خلال الاجتماع بحث موضوع تعديل بنية النظام الضريبي المبني على رفع الاساس الضريبي ونسبته مع اجمالي الناتج المحلي وتوفير المصادر الثابتة والتوجهات الضريبية في دعم زيادة الانتاج ودعم الشرائح ذات الدخل الواطئ.