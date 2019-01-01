المغرب : إعتقال فنان بسبب اغنية "عاش الشعب" التي حطمت ارقاماً على يوتوب

جهينة نيوز:

قال حقوقيون في المغرب، اليوم السبت، إن مغني الراب المغربي سيمو الكناوي اعتقل بعدما أدى أغنية وصفتها وكالة رويترز بـ مثيرة للجدل انتقد فيها النظام بشكل لاذع.

واعتقل الكناوي يوم الجمعة في مدينة "سلا" قرب الرباط حيث يقيم بعد أن تجاوزت أغنية "عاش الشعب" التي غناها برفقة اثنين آخرين، مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 48 ساعة.

فيما نقلت وسائل اعلام عن السلطات الملكية المغربية إن أمر اعتقاله جاء بناء على فيديو سابق على يوتيوب "أساء للشرطة والأمن المغربي".

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع "رويترز": "هذا الاعتقال مرتبط بشكل مباشر بأغنية عاش الشعب".

وأضاف أن "الجمعية اتصلت بعائلته ومن المفروض أن يمثل أمام النائب العام يوم الأحد بما أن اعتقاله تم يوم الجمعة".

وأكد غالي أن "اعتقاله يدخل في إطار التضييق الممارس على مختلف المجالات على رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة"، مشيرا إلى أن "ولد لكرية" الذي غنى مع الكناوي الأغنية قد اعتقل أيضا بعدما كانت تلاحقه السلطات.

وتتضمن أغنية الكناوي انتقادا لاذعا وتشخيصا قاسيا ومباشرا للوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب.

وسبق لمغني الراب المغربي معاذ بلغوات الذي يشتهر بلقب "الحاقد" أن اعتقل في 2012 بعد أن غنى أغنية أيضا منتقدة للنظام واتهم بإهانة السلطات.