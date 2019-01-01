ماذا تعرف عن ظاهرة شبح الجبال..؟

جهينة نيوز:

كان يعتبر "شبح الجبال" مخلوقا خارقا يدعى الرجل الكبير الرمادي، وقد تبين في زمننا هذا أن الشبح هو في الواقع ظاهرة طبيعية ناتجة عن انكسار أشعة الضوء عند النظر نحو قمة جبل.

وتحدث ظاهرة "شبح الجبال" (شبح بروكن) عادة في وقت الضباب ويمكن أن تراها حين تقف أعلى الجبل والشمس تشرق من ورائك، حيث يظهر ظل محاط بقوس قزح.

وغالبا ما يكون الشبح أكبر من الشخص الذي يراقبه مما يعطي انطباعًا بوجود نوع من المخلوقات الرمادية العملاقة، ويستطيع الشبح أن يتحرك أحياناً بشكل مفاجئ بسبب تحرك طبقة السحب واختلاف كثافة السحب.

ونشأ مصطلح شبح بروكن في ألمانيا وبروكن هي أعلى قمة على جبال هارز وغالبا ما يغطيها الغيوم أو الضباب.

سبوتنك