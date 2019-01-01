ماليزيا تحذر أوروبا: إن تخليتم عن زيت نخيلنا سنشتري طائرات روسية

جهينة نيوز:

هدد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، بالاستغناء عن الطائرات الأوروبية وتعويضها بالطائرات الروسية، في حال أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد زيت النخيل الماليزي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي على هامش منتدى الأعمال في العاصمة التايلاندية بانكوك، إن بلاده مستعدة إلى تغيير وجهتها كليا إلى السوق الروسية في مجال الطيران، إذا أوقفت الدول الأوروبية استيراد زيت النخيل من الماليزيا.

وتستحوذ كل من ماليزيا وإندونيسيا على 90% من صادرات زيت النخيل في السوق العالمية، ومن شأن امتناع الاتحاد الأوروبي عن استيرادها أن يسبب خسائر هامة لهاتين الدولتين.

ويعرف رئيس الوزراء الماليزي بتصريحاته الحادة، حيث دعا خلال منتدى الأعمال، رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى اتخاذ موقف موحد وثابت بشأن مصالحها الاقتصادية المشتركة.