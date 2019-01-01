بريطانيا عن وعد بلفور المشؤوم: نفتخر بدورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

جهينة نيوز:

أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، رضا المملكة المتحدة على وعد بلفور المشؤوم (منح من لا يملك لمن لا يستحق) الذي أبدت فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها لقيام دولة قومية يهودية في الأراضي الفلسطينية.

و بحسب ما ذكرت "RT" جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي عقدته بيرس أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر المقبل، ردا على سؤال عما إذا كان يجب على الحكومة البريطانية الاعتذار أمام الفلسطينيين عن وعد بلفور المشؤوم الذي مهد الطريق لاحتلال أراضيهم.

وقالت الدبلوماسية: "كانت الحكومة البريطانية قد أكدت بوضوح في الذكرى الـ100 لتصريح بلفور أننا نفتخر بالدور الذي لعبناه لمساعدة (إسرائيل) في الوجود".

و يذكر ان الغرب الذي ساعد كيان الاحتلال الاسرائيلي على الوجود قدم الدعم لتنظيم داعش الارهابي وحاول خلق كيان ارهابي آخر في المنطقة و لكن مساعيه انتهت بالفشل.