بغداد تدعو إلى الالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي

جهينة نيوز:

دعا العراق جميع الأطراف الخارجية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم نشر على موقعها إنه “مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي والتي تثبت حقهم باختيار حكومتهم وفقا للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي وبما لا يخل بالنظام العام”.

وأضاف البيان إنه “وتعليقا على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وتشدد على احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب وتؤكد أيضا على أن ما يلزم من الإصلاح موكول إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه وليس لأي شخص أو مجموعة أو توجه ما أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم”.

وشهدت بعض المدن والمحافظات العراقية خلال الايام والأسابيع الماضية مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد