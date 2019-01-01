أجسام غامضة يمكن أن تغير التصورات عن تكون النجوم

جهينة نيوز:

اكتشف علماء معهد الفلك التابع لجمعية ماكس بلانك الألمانية أجساماً غامضة في بعض أجزاء الكون يمكن أن تغير التصورات السائدة حالياً عن تكون النجوم.

وذكر موقع سيانس اليرت أن العلماء راقبوا النجم الزائف (بي 18305) الذي يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض واكتشفوا أن الضوء المنبعث منه يمر من خلال غيمة من الغاز والغبار نشأت بعد مضي 850 مليون سنة على الانفجار العظيم ولا تسمح بمرور بعض الموجات.

وافترض العلماء أن هذه الغيمة وجدت نتيجة انفجار أولى النجوم التي تكونت خلال مئة مليون سنة بعد الانفجار العظيم واتضح أنها تتكون من عناصر كان يجب ظهورها عند انفجار نجوم من جيل أقدم من نوع سوبرنوفا.

وتستمر دورة حياة النجوم التي تتحول إلى سوبرنوفا على الأقل مليار سنة وتشير النتائج إلى أن هذه النجوم يجب أن تتطور بسرعة أكبر لكي تصبح قادرة على إنتاج غيمة.

وبحسب العلماء يمكن أن يغير هذا الاكتشاف التصورات بشأن حياة النجوم أو نماذج تطور شكل الكون.