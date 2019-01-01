استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة وسط تل أبيض بريف الرقة

جهينة نيوز:

استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع في السوق الرئيسي وسط المدينة وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقته من المجموعات الارهابية و في إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من الشهر الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى الى نزوح أعداد كبيرة من أهلها