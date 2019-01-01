في أسبوع واحد.. مبيعات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تتخطى 818 مليون ليرة

جهينة نيوز:

بلغت مبيعات شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال اسبوع واحد 672ر818 مليون ليرة سجلت شركات الغزل و الخيوط منها أكثر من النصف وبواقع 803ر440 ليرة. مبيعات شركات النسيج 298ر276 مليون ليرة ومبيعات شركات الألبسة و المختلفة بواقع 579ر102 مليون ليرة.

وأظهر تقرير صادر عن المؤسسة رصد مبيعات الشركات التابعة للمؤسسة بين 24 -10 -2019 و30 – 10 – 2019 ان شركات الغزل والخيوط توزعت بين مبيعات شركة خيوط اللاذقية بقيمة 107 ملايين ليرة والساحل للغزل 288ر166 مليون ليرة و جبلة للغزل 443ر42 مليون ليرة والخيوط القطنية بحماة 889ر62 مليون ليرة و شركة الوليد للغزل 292ر62 مليون ليرة.

اما مبيعات شركات النسيج والبالغة و 298ر276 مليون ليرة كان للشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) مبيعات بقيمة 267ر165 مليون ليرة وشركة نسيج اللاذقية بواقع 641ر13 مليون ليرة و الشركة التجارية الصناعية المتحدة( الخماسية) بقيمة 381ر96 مليون ليرة.

أما مبيعات شركات الألبسة والمختلفة والبالغة 579ر102 مليون ليرة كان للشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) حصة بقيمة بقيمة 639ر52 مليون ليرة والشركة العامة للصوف و السجاد 197ر41 مليون ليرة ومبيعات شركة الشرق للألبسة الداخلية 8ر7 ملايين ليرة ومبيعات الشركة الصناعية لخيوط النايلون و الجوارب 943 الف ليرة.‎