إليسا حافية القدمين تشعل مسرح أولمبيا

جهينة نيوز:

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت إليسا فيديو في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من حفلة باريس، وشغلت الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها باللون الأحمر، وهي ترقص حافية القدمين.

​وكما كان متوقع فقد رفعت الفنانة اللبنانية علم بلادها لبنان مشيرة للأرزة، وغنت بعض الأغاني اللبنانية الوطنية على خلفية مشاركتها بالاحتجاجات الشعبية التي ملأت الشوارع اللبنانية في الفترة الماضية للمطالبة باستقالة الحكومة.

ويذكر أنه في يوم أمس كانت قد نشرت الفنانة اللبنانية صورة لمسرح الأولمبيا في باريس عبر حسابها على "تويتر" ومعلنة إنهاء الرتوش الأخيرة تجهيزا لليلة التي وصفتها بالتاريخية، وهذا ما أكد عليه متابعيها على موقع التويتر.

وانتشر فيديو من الحفلة يظهر إليسا ترقص حافية القدمين علق عليه أحد الجمهور:" سندريلا بيروت ترقص حافيه القدمين".

​​ويذكر أن النجمة اللبنانية شاركت بالاحتجاجات الشعبية في لبنان في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تغني لبلدها من على خشبة مسرح الأولمبيا على خلفية الاحتجاجات الماضية.

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.