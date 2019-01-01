إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة "دليل ضعف وعجز دبلوماسي"

جهينة نيوز:

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم السبت "العقوبات الأمريكية المكررة، على كيانات إيرانية هي دليل على ضعف واشنطن وعجزها في الدبلوماسية، ولن تحقق أهدافها".

وأضاف موسوي: أن "السلك الدبلوماسي الأمريكي بات عاجزا عن إيجاد حلول دبلوماسية منطقية، وغدا لا يتوسل سوى بالقوة والإرهاب الاقتصادي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد على "أن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة وغوغائية على طهران"، لافتا إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي بدلا من "فرض عقوبات مكررة والمزيد من الغرق في أوهام صنعتها بنفسها".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.

وأدت العقوبات الجديدة على إيران إلى نفور الاستثمار الأجنبي من إيران، وتقلص صادرات النفط منها، ما أدى إلى ندرة السلع المستوردة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية، كل هذا أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي المنطقة بشكل عام