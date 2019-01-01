صحيفة الجمهورية: عون يرفض ترأس الحريري حكومة تكنوقراط

جهينة نيوز:

قالت مصادر صحفية نقلا عن اوساط التيار الوطني الحر ان الرئيس اللبناني ما زال يرفض حكومة تكنو قراط يرأسها الحريري تماشيا مع فصل التمثيل السياسي.

وأشارت مصادر "​التيار الوطني الحر​" الى انّ التأخير باعلان موعد الاستشارات لا يعود الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وحده، بل لاستكمال المشاورات التي يشترك فيها أيضاً رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، لافتة الى أن "عون لم يفقد الودّ حيال رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي استقال من دون التشاور، وهو يفضّل التعاون معه كرئيس مقبل للحكومة، لكن هذا التعاون لن يكون غير مشروط، ولن يكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، بل ستحدّده ضوابط ومعايير عديدة أولها أن التعاون مع الحريري، وإمكان تسميته من كتلة "التيار الوطني" وحلفائه، هو الخيار الوحيد حتى الآن، وسيدرس ويناقش قبل التكليف وبعده، أما سائر الخيارات فغير مطروحة، على الرغم من زيارة شخصيات سنّية ل​بعبدا​، منها النائبان ​نهاد المشنوق​ و​فؤاد مخزومي​، وإنّ أي بحث جدي معهما لم يحصل ولن يحصل قبل استنفاد البحث مع الحريري"، لافتة الى أن "عون لا يستعمل أي ورقة للتأثير سلباً على الحريري، بل يمضي في خيار تسميته، لكن بعد التفاهم على ما يجب التفاهم عليه، لئلّا يحصل سوء التفاهم لاحقاً".

ولفتت المصادر عبر "الجمهورية" الى انه "تم إبلاغ الحريري بأنه اذا لم يرد أن يكون رئيساً للحكومة المقبلة، فهذا قراره، لكنّ ذلك لا يعطيه حق التفاوض من أجل تسمية اسم رديف له، فإمّا أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة، او أن يترك للكتل النيابية ان تسمّي من تريد، وأن يخرج من التفاوض على أي حكومة لن يترأسها"، مضيفة: "إذا أراد الحريري تسميته لتأليف حكومة تكنوقراط، فهذا يرفضه عون، لأنّ الحريري يترأس تياراً سياسياً كبيراً في البلد، كما يترأس كتلة نيابية وهو سياسي، فكيف يضع نفسه في مصاف التكنوقراط فيما يفرض استبعاد الآخرين بذريعة أنهم ينتمون الى قوى سياسية؟ وفي السياق نفسه"، معتبرة أنّ "مجرد التفكير في إقصاء الوزير ​جبران باسيل​ مرفوض، إلّا إذا قبل الحريري أن يستبعد نفسه، فإمّا الجميع داخل الحكومة أو خارجها، وما يرفضه "التيار" أن يتعمّد أيّ كان الظهور بمظهر الضحية، فيما تلصق بباسيل تهمة الاستفزاز، وعليهم ان يعرفوا انّ بعض جمهور "التيار الوطني" يرى في الحريري استفزازياً، فهل نضع عليه "فيتو" لهذا السبب؟".

في المحصّلة، أوجزت مصادر "التيار" الموقف من الحريري، بالآتي: "لا يعتقد أحد أنه تحت ستار حكومة التكنوقراط يمكن أن يتسلّم ​السلطة​ التنفيذية، فالحريري سيكون رئيس حكومة سياسي مع وزراء تكنوقراط، ما يعني أنّ "​تيار المستقبل​" تسلّم السلطة، وهذا مرفوض، وأقصى ما يمكن أن يفعله إذا لم يسمَّ رئيساً مكلّفاً أن يعطي، باسم كتلته، رأيه في تشكيل حكومة تكنوقراط، وأن يتجاوز منطق فرض الشروط، لأن لا شروط على العهد وحلفائه، بل وضوح مطلوب، وامتناع عن الوهم بإمكان تَسلّم السلطة تحت لافتة حكومة التكنوقراط، والامتناع عن وهم إقصاء الأحزاب السياسية تحت اللافتة نفسها".

واكدت المصادر أنّ "عون تجمّع لديه الكثير من المعطيات حول من حَرّك ​التظاهرات​ أو تَواطأ لتحريكها، وهو طوى الصفحة، لكن ذلك لا يعني أنّ من استهدفوا العهد، قادرون على تثمير ما فعلوه في ال​سياسة​، خصوصاً بعد أن أخفقوا في تحقيق ما خططوا له".

وعادت المصادر الى مرحلة ​تشكيل الحكومة​ المستقيلة، لتذكّر بأنّ "الحريري هو مَن طلب من باسيل أن يكون فيها لتشكيل فريق عمل واحد، وان لا أفق لمطالبته اليوم بإقصاء أيّ حزب أو سياسي عن الحكومة، فهذه المطالبة ستؤدي الى إقفال الطريق أمامه للعودة الى السراي، كما أنها بالنسبة الى "التيار" ساقطة منذ ولادتها".