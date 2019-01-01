هونغ كونغ تتأهب لاحتجاجات تطالب بالاستقلال عن الصين

جهينة نيوز:

ينظم المحتجون المناهضون للحكومة مسيرة في مقاطعة هونغ كونغ، اليوم السبت، بعنوان "نداء طارئ " وذلك من أجل منح ذلك المركز المالي الآسيوي الحكم الذاتي الذي كفل حرياتها لدى عودتها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الناشطين دعوا إلى المسيرة التي سترفع مطالب متعلقة بالديمقراطية والحرية والاستقلال عن الصين.

ودفعت احتجاجات هونغ كونغ المستمرة منذ أربعة أشهر بالمدينة الخاضعة لحكم الصين صوب أسوأ أزماتها السياسية في عقود وتمثل أقوى تحد أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة قبل ست سنوات.

وبدأت الاحتجاجات برفض مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم وتحولت إلى حركة تنادي بالديمقراطية في مواجهة ما يعتبره المتظاهرون إحكاما لقبضة بكين على المدينة مما يقوض صيغة "دولة واحدة ونظامين" المعمول بها منذ أن سلمت بريطانيا هونغ كونغ للصين عام 1997.