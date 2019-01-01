بقيمة 41 مليارا .. 61 مشروعاً استثمارياً في ملتقى الاستثمار السياحي في طرطوس

جهينة نيوز:

شكل ملتقى الاستثمار السياحي الذي أقيم في محافظة طرطوس لأول مرة خارج العاصمة دمشق تحت عنوان: «الاستثمار السياحي تنمية مستدامة وفرص عمل» فرصة مهمة لعرض المواقع المميزة والمرشحة للاستثمار السياحي في سورية أمام جميع الجهات الاستثمارية من مؤسسات اقتصادية وشركات سياحية ورجال أعمال ومستثمرين محليين وأجانب, بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي إلى جانب المساهمة في تنويع المنتج السياحي في سورية وتطوير الخدمات السياحية المقدمة وتوفير فرص العمل.

وقد عملت وزارة السياحة من خلال الملتقى والفعاليات المرافقة له على التلاقي مع جميع الجهات الاستثمارية المعنية بالعمل السياحي لعرض خطط التطوير السياحي الجديدة ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بالاستثمار السياحي التي تهدف لتطوير الإيجابيات وتلافي السلبيات, وقد تم التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالعمل السياحي العامة والخاصة لعرض المواقع التي تتبع لها وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمواقع المطروحة للاستثمار متضمنة البرامج التوظيفية والكلف التقديرية والجدوى الاقتصادية وفق رؤية وزارة السياحة في الارتقاء بالقطاع السياحي.

وبهدف فتح الآفاق نحو مشاريع جديدة ونوعية ذات جذب سياحي طرحت وزارة السياحة خلال ملتقى الاستثمار 2019 نحو /61/ مشروعاً استثمارياً منها /41/ مشروعاً تابعة للجهات العامة وفق صيغ استثمارية متنوعة (R.O.T – B.O.T) – شركة مشتركة – بيع حق انتفاع و/20/ مشروعاً للجهات الخاصة, حيث تمت دراسة كل مشروع واختيار الصيغة الاستثمارية المناسبة التي تحقق الهدف الاستثماري الأمثل منه التي ستؤمن سبعة آلاف فرصة عمل وبلغت قيمة الاستثمارات المطروحة /410/ مليارات ليرة سورية وهذا كله يشكل خطوة مهمة نحو إعادة الإعمار.

وأشار المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزير السياحة خلال الملتقى الى تسارع الخطوات في اتجاه تعافي القطاع السياحي بسبب الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري وبدأت العجلة تدور نحو الأمام لنحقق نسبة نمو خلال العام الحالي 6% قياساً بالعام 2018 لأن الاستثمار مشروع رابح ومدعوم والفرص المتاحة مهمة جداً, وقد لا تتكرر في قادم الأيام وكل فرصة عرضت وتعرض في ملتقى الاستثمار 2019 أو في المستقبل مستوفية كل الأمور القانونية والتنظيمية والإدارية وهذه تؤكد التشاركية مع كل الجهات المعنية ونوه بأنه ستصدر قرارات متزامنة مع هذا الملتقى كتعديل القرار 198- 208 وإلى ضرورة جعل المشاريع الاستثمارية أولوية عمل لدى المصارف لأنها تساهم في التنمية. وأكد مرتيني أن القطاع السياحي كان أكبر مورد للخزينة من خلال السياحة الداخلية والدينية لأن القدوم الخارجي كان خجولاً.

من جانبه أكد المهندس علي حمود وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية إلى طرطوس خصوصية محافظة طرطوس أهمية السياحية التي تتمتع بها المحافظة ومنها وجودها على شاطئ البحر المتوسط والمدينة التراثية وهو ما كان سبباً رئيساً في اختيارها لإقامة الملتقى السياحي إضافة لما تتميز به من موقع استراتيجي من ناحية النقل والسياحة وهذا ما يجعلها قابلة للاستثمار السياحي وبين أن مليارات الليرات صرفت لتطوير البنية التحتية في المحافظة.

أما المهندس حسين مخلوف -وزير الإدارة المحلية فبين أن الوزارة رصدت ضمن مشاريع المجالس المحلية /19700/ عقد أكثر من 90% منها استثماري سياحي وتعمل الوزارة على تمكين الوحدات الإدارية بإصدار التشريعات اللازمة وجلب الاستثمارات وتمكين الوحدات مالياً إضافة إلى تنظيم المدن والمناطق الصناعية وكله ينعكس إيجاباً على تطوير المشاريع.

وأكد الدكتور سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية قطاع السياحة فهو المولد الأعلى للقطع الأجنبي إضافة لما له من أهمية في نمو القطاعات الأخرى وكل ما يحتاجه القطاع السياحي سيكون مؤمناً وملحوظاً على مستوى سياساتنا الخارجية.

وشدد الدكتور عاطف النداف- وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن الوزارة تعمل على قانون لحماية الملكية وتسجيل الشركات, وأولويات الوزارة اليوم منع التدليس والالتزام بإعلان التسعيرة والمواصفة مع تأكيده عدم وجود احتكار في السوق السورية والسوق هو الذي يحدد التسعيرة وستكون الوزارة منافساً قوياً للتجار عن طريق السورية للتجارة وكل هذا سينعكس إيجاباً على سوق الاستثمار من ناحية الأسعار والمواصفة.

وبين المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس أن المحافظة يجب أن تكون عاصمة اقتصادية جناحاها السياحة والتجارة وقد تم وضع الرؤى من قبل المجتمع المحلي والمختصين للوصول إلى هذا الهدف.

وطرحت محافظة دمشق أربعة مواقع في ملتقى الاستثمار 2019 وهي مشروع فندق نيرفانا محضر /748/ الحجاز القنوات يتميز الموقع بإطلالته الجميلة على ساحة الحجاز بمساحة /5133/ م2 لتشييد فندق سياحي من سوية /5/ نجوم مع مجمع تجاري وخدمي.

مشروع فندق الفراديس الذي يقع في منطقة المرجة البرنامج الاستثماري له إعادة تأهيل المبنى القائم بسوية 4 نجوم (92 غرفة و12 جناحاً) مع مطعم 200كرسي ومطعم وتراس, سطح المنشأة بطاقة استيعابية 200 كرسي.

موقع العقار 1112 شاغور جواني مطعم أوبالين يقع في مدحت باشا وبرنامجه إعادة تأهيل واستثمار الموقع كمطعم سوية /4/ نجوم بسعة 150-200 كرسي مع خدمات متممة. ومشروع شركسية يقع بمنطقة الروضة وبرنامجه الاستثمار السياحي للموقع ووظيفة العقار كمطعم من سوية /3/ نجوم بعدد كراسي 25-50 كرسياً.

مشاريع ريف دمشق: فندق سفير معلولا هذا المشروع الذي يمتاز بمقومات ثقافية ولاسيما المزارات السياحية الدينية المهمة جداً, مجمع أوسيا السياحي ضاحية قدسيا يقع بالقرب من مدينة دمشق وتوسعاتها.

مشاريع اللاذقية: مجمع ميبيرلا السياحي موقع الكرنك في رأس البسيط شمال مدينة اللاذقية قرب الحدود التركية وتشكل شريطاً ساحلياً طوله 14 كم برنامجه الاستثماري فندق 3 نجوم وأكواخ ذات طبيعة متلائمة مع الموقع الحراجي /40/ كوخاً ومسبحاً ومطاعم وتراسات فعاليات تجارية وترفيهية حدائق ومواقف سيارات.

مجمع المدينة, موقع ابن هانئ يقع شمال مدينة اللاذقية على بعد /10/كم من مركز المدينة التوظيف مجمع سياحي متكامل

فندق القرداحة إعادة تأهيل الفندق القائم كفندق 4 نجوم بسعة 100-200 سرير. فندق راميتا السياحي المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية فندق من سوية /4/ نجوم سعة 400-500 سرير مع الفعاليات المتممة, فندق جبلة السياحي في المبنى التجاري صليب جبلة لتأهيل الطابق الثاني في المبنى القائم كفندق من سوية نجمتين بعدد غرف لا تقل عن /20/ غرفة مع صالة طعام, إضافة لخمسة مواقع مخصصة على كورنيش جبلة البحري.

مشاريع محافظة طرطوس: موقع مشروع المارينا جنوب الكورنيش البحري في طرطوس منتجع الاميرالد العقار 16 الحميدية فندق بالانيا مطعم الرحاب فندق سما طرطوس.

مشاريع محافظة حلب: مجمع يولاند السياحي (أرض المشفى العسكري) مشروع السرايا القديمة فندق القلعة العقار رقم /1948/ أرض رعاية الشباب منطقة عقارية ثالثة فندق التجلي أرض كفرام.

مشاريع محافظة حمص: أرض مفرق تدمر جنوب حمص (مجمع سيريانيا السياحي) والمقسم رقم 150 منطقة عقارية خرخر مهاجرين موقع فندق مرمريتا السياحي موقع (دار خالد الأتاسي).

مشاريع محافظة حماه : مجمع النرجس السياحي البرناوي مطعم ايماتا حميدية وموقع العقار 3046.

مشاريع محافظة السويداء: مطعم قرية المحبة

مشاريع محافظة الحسكة: مشروع جزء من العقار رقم 38/ من المنطقة العقارية حسكة أولى.

وطرح بعض المستثمرين عدداً من القضايا التي تقف عائقاً في وجه الاستثمار السياحي الأمثل منها: ضرورة تأمين البيئة التشريعية الصحيحة للمستثمر سواء من الناحية السياحية أو الاقتصادية ومنها القرار 106 لعام 1958 والذي ما زال سارياً حتى اليوم ويحتاج لإلغائه أو تعديله، وضرورة اعادة النظر في التعامل مع المصرف المركزي ومكتب القطع بما يقدم تسهيلات كبيرة أمام المستثمرين وضرورة تفويض المحافظين لتسهيل العقبات بما يخص المشاريع السياحية والجدوى الاقتصادية التي تحدد المشاريع وأهميتها وتسهيل الإجراءات للمستثمر ومنحه ميزات محفزة, وطرح أحد المستثمرين الإيرانيين تساؤلات عن الخطط الموضوعة بما يخص السياحة الدينية والسياحة الاستشفائية وإمكانية ربط الفنادق بشبكة الانترنت.