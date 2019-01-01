غارات فرنسية في العراق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن الطائرات الحربية التابعة لها استهدفت، أمس الخميس، ما زعمت انه مخابئ عدة لتنظيم "داعش" في شمال شرق العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الغارة نفذتها مقاتلات "رافال" فرنسية، أقلعت من إحدى القواعد الجوية في الشرق الأوسط (دون تسميتها اكانت الاردن او تركيا)، وذلك في إطار دعم عملية "الشمال" العسكرية التي تخوضها فرنسا، منذ سبتمبر 2014، كجزء من عملية "العزم الصلب" للتحالف المناهض لـ "داعش".

وأشار البيان إلى أن الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء باريس ضمن إطار حملة "العزم الصلب"، وأجريت بدعم من طائرة مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية.

وشددت الوزارة على التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف بحسب مزاعم الوزارة التي شاركت بتدمير الموصل العراقية و الرقة السورية.