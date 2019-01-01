لافروف: البغدادي صنيعة الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، "صنيعة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "روسيا تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول مقتله".

وقال لافروف، في حديث لقناة "روسيا-24"، مساء اليوم الجمعة، في تطرقه إلى الموضوع: "لقد أصدرت وزارة الدفاع الروسية تعليقا بشان البغدادي. ونريد الحصول على مزيد من المعلومات. وتم الإعلان عن ذلك في أجواء من الاحتفال والابتهاج، لكن عسكريينا لا يزالون يدرسون الحقائق الإضافية، وحتى الآن لا يمكنهم تأكيد الكثير مما قالته الولايات المتحدة".

وأضاف لافروف: "تمثل تصفية الإرهابيين، حال حدوث ذلك حقا، خاصة أن البغدادي أعلن قتيلا مرات عديدة، خطوة إيجابية، علما بدوره التخريبي في تشكيل داعش ومحاولة إقامة دولة الخلافة".