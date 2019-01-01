انباء عن قمة ايرانية خليجية في الكويت قريبا - التفاصيل

جهينة نيوز:

كشف المحلل السياسي الايراني و الدبلوماسي السابق امير موسوي عن تطور ايجابي في التعاون بين ايران و دول مجلس التعاون الخليجي.

و لفت موسوي الى ان رسائل الرئيس الايراني حسن روحاني الى زعماء الدول الست في مجلس التعاون الخليجي قد لاقت ترحيباً من الجميع.

و كتب موسوي على صفحته الى تويتر: "تطور إقليمي إيجابي قريب بعد رسالة الرئيس روحاني الى زعماء الدول الستة في مجلس التعاون حول المنظومة الأمنية الإقليمية والتعاون المشترك والذي لاقت ترحيبا من الجميع، بإنتظار عقد قمة مشتركة بين الدول الخليجية الستة وإيران في الكويت قريبا إن شاء الله تعالى."

و كان الرئيس الايراني حسن روحاني ارسل رسائل لجميع دول منظمة التعاون الخليجي بهدف تأمين الملاحة في الخليج من قبل دول المنطقة دون تدخل خارجي