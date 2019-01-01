موسكو تدعو الرئيس كيم جونغ أون لحضور الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر

جهينة نيوز:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، اليوم الجمعة، بأن بلاده دعت زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لحضور الاحتفال الذي تحييه موسكو كل عام، في الذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية.

وقال "مورغولوف" للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم ، كيم جونغ أون، مدعو للاحتفال في التاسع من مايو/أيار، ونحن ننتظر جوابا منه".

وأفاد مساعد رئيس الاتحاد الروسي، يوري أوشاكوف، بأن قادة 17 دولة، أكدوا حضورهم إلى موسكو للمشاركة بالاحتفال الذي سيقام في العاصمة بالذكرى الـ75 للنصر عام 2020.

وتحيي روسيا الاتحادية في الـ9 من مايو كل عام، ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى على ألمانيا النازية، وذلك بتنظيم عرض عسكري ضخم تجريه في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو.