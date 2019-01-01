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مترجما للغة الإنكليزية.. فيديو حوار الرئيس الأسد مع قناتي السورية و الإخبارية..
الجمعة, 1 تشرين الثاني 2019 الساعة 20:58 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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