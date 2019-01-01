عشرات الاصابات في غزة برصاص الاحتلال خلال جمعة " يسقط وعد بلفور "

جهينة نيوز:

أصيب اليوم الجمعة، 96 مواطناً فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة وذلك خلال مشاركتهم في الجمعة 81 لمسيرة العودة ( يسقط وعد بلفور).

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 96 إصابة مختلفة منها 57 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن آلاف المواطنين توافدوا عصر اليوم الجمعة، لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة " يسقط وعد بلفور " التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وجاءت المشاركة استجابة للنداءات في المساجد للمشاركة في هذه المسيرة الهامة، التي تأتي في مناسبة شكلت مأساة للشعب الفلسطيني ألا وهي مناسبة وعد بلفور المشؤوم، الذي بمقتضاه ، وعد وزير الخارجية البريطاني في 2 نوفمبر 2017 لإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وأعطي ما لا يملك لمن لا يستحق.

وأفادت الوكالة، أن الجماهير تتوافد بشكل واسع في جميع المحافظات الخمسة ( محافظة الشمال، وغزة، والوسطى، وخانيونس، ورفح).

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 آذار/مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية بمساعدة بريطانيا التي سهل لهم ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين تنفيذاً لوعد وزير خارجيتها آرثر بلفور في 2 نوفمبر 2017.