مجلس الأمن الروسي: مستقبل سورية يقرره السوريون أنفسهم

جهينة نيوز:

أكد المشاركون خلال اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ضرورة أن يستمر عمل لجنة مناقشة الدستور بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى في جنيف دون ضغوط خارجية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم تقييم إيجابي للاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور في جنيف وشددوا على أن مستقبل سورية يجب أن يقرره السوريون أنفسهم.

وبدأت فى جنيف أمس الأول أعمال لجنة مناقشة الدستور بمشاركة الأعضاء الـ150 الذين يمثلون الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد الأطراف الأخرى ووفد المجتمع الأهلي بواقع 50 عضواً لكل وفد.

وأضاف بيسكوف “أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضاً عدداً من القضايا الروسية الداخلية.

حضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ورئيساً كل من وكالة الأمن الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الخارجية ألكسندر بورتنيكوف وسيرغي ناريشكين.