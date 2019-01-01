سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 12 شخصا

جهينة نيوز:

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 12 شخصا بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يلقي عليه النظام بالمسؤولية في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016.

ونقلت وكالة الأناضول التابعة للنظام التركي عن مصادر قضائية قولها إن الإدعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات الاعتقال بحق 12 شخصا بتهمة استخدام تطبيق التراسل “بايلوك” الذي تستخدمه منظمة غولن مشيرة إلى إن المذكرات شملت عسكريين متقاعدين وفي الخدمة ومصروفين من الخدمة .. وتم اعتقال عشرة منهم في عدة محافظات بينها انقرة بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن المطلوبين المتبقين.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية شن نظام رجب طيب أردوغان حملة قمعية لاستهداف معارضيه سجن بموجبها أكثر من 77 ألف شخص واتخذ قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم والاعلام ومؤسسات أخرى.