نحو نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

جهينة نيوز:

كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وقناة (إي بي سي) ونشر اليوم “أن 49 بالمئة من الأمريكيين يرون أنه ينبغي عزل ترامب وازاحته من منصبه”.

وبحسب الاستطلاع فإن 82 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم وهم من أنصار الحزب الديمقراطي يؤيدون عزل ترامب مقابل 13 بالمئة فقط يعارضون هذا الإجراء بينما أعرب 18 بالمئة من المؤيدين للحزب الجمهوري عن تأييدهم للعزل.

وكان مجلس النواب الأمريكي صدق أمس على قرار يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسالة عزل ترامب حيث صوت المجلس بأغلبية 232 مقابل معارضة 196 صوتاً وهو أول تصويت رسمي للمجلس في معركة قد تمتد حتى الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وتزايدت ضغوط الديمقراطيين خلال الأسابيع الماضية من أجل بدء إجراءات مساءلة ترامب وعزله على خلفية الفضيحة التي أثارها تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مارس فيها ضغطاً على الأخير لإثارة قضية تتعلق بنجل خصمه الديمقراطي جو بايدن المنافس الأوفر حظاً لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمر الذي اعتبره الديمقراطيون تهديداً للأمن القومي الأمريكي.