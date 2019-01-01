السعودية: السماح بدخول الأقنعة التنكرية للمملكة للاحتفال بعيد الهالوين

جهينة نيوز:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية اليوم الجمعة، أنها قررت السماح بدخول الأقنعة والملابس التنكرية للمملكة، عبر منافذها الحدودية بعد أن كانت ممنوعة في السابق.

وقالت الجمارك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها سمحت بدخول الأقنعة التنكرية للملكة بشرط آلا تكون فاضحة أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وآلا تحمل رموزاً، أو شعارات لعقائد غير الإسلام، أو شعارات سياسية.

جدير بالذكر أن السعودية نظمت لأول مرة في تاريخها هذا العام وبشكل رسمي احتفالات بعيد «الهالوين» ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتحت مسمى «كرنفال رعب» قدمت «هيئة الترفية» ضمن فعاليات «موسم الرياض» الموسم الترفيهي الأضخم الذي تشهده المملكة حالياً، مجموعة متنوعة من الحفلات والعروض السينمائية لكل محبي الرعب والغموض، تزامناً مع احتفالات عيد الهالوين في العالم.